Вице-президент Пенс решил некоторое время не контактировать с Трампом
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макенани, пишет CNN .
"Вице-президент решил держать дистанцию несколько дней, и я просто хотела бы подчеркнуть, что то, сколько дней это займет, - это его личное решение", - сказала она.
Во вторник, 12 мая, Майка Пенса заметили в Белом доме в защитной маске.
Напомним, что пресс-секретарь Майка Пенса Кэти Миллер заразилась коронавирусом. Она является женой помощника Трампа Стивена Миллера.
После этого Пенс пропустил пресс-конференцию Трампа в понедельник и встречу в Белом доме с американскими военными и представителями национальной безопасности в субботу.
Американские СМИ заявили, что Пенс самоизолировался, но его представитель эту информацию опроверг.
Коронавирус также обнаружили у одного из личных помощников Дональда Трампа.
После этого в Белом доме решили, что Дональд Трамп и Майк Пенс будут ежедневно сдавать анализы на коронавирус.
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