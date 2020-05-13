Вице-президент Пенс решил некоторое время не контактировать с Трампом

13 мая, 2020, 10:27

Вице-президент США Майк Пенс принял решение не контактировать с президентом Дональдом Трампом после того, как коронавирус обнаружили у его пресс-секретаря

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макенани, пишет CNN .

"Вице-президент решил держать дистанцию несколько дней, и я просто хотела бы подчеркнуть, что то, сколько дней это займет, - это его личное решение", - сказала она.

Во вторник, 12 мая, Майка Пенса заметили в Белом доме в защитной маске.

Напомним, что пресс-секретарь Майка Пенса Кэти Миллер заразилась коронавирусом. Она является женой помощника Трампа Стивена Миллера.

После этого Пенс пропустил пресс-конференцию Трампа в понедельник и встречу в Белом доме с американскими военными и представителями национальной безопасности в субботу.

Американские СМИ заявили, что Пенс самоизолировался, но его представитель эту информацию опроверг.

Коронавирус также обнаружили у одного из личных помощников Дональда Трампа.

После этого в Белом доме решили, что Дональд Трамп и Майк Пенс будут ежедневно сдавать анализы на коронавирус.