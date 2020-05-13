Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день.
Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проэктами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора", - сообщил он.
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Напомним, Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон" в января 2020 года
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4 февраля Шестой апелляционный административный суд. Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию морского порта Херсон.
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