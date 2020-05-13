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Espreso.tvОбществоВерховный суд разблокировал концессию Херсонского порта

Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта

12 мая Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день.

Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проэктами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора", - сообщил он.

  • Напомним, Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон" в января 2020 года

  • 4 февраля Шестой апелляционный административный суд. Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию морского порта Херсон.

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