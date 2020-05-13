В Италии решили восстановить футбольный сезон
13 мая, 2020, 18:37
13 июня состоятся первые матчи чемпионата Италии по футболу после карантина
Об этом сообщает официальный сайт Серии А.
На сегодняшнем заседании руководства чемпионата Италии по футболу было принято решение возобновить сезон. Матчи будут проводиться без зрителей.
Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место, 62 очка в активе.
- 30 апреля президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что убытки от отмены сезона могут достичь 800 млн евро .
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