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Espreso.tvСпортВ Италии решили восстановить футбольный сезон

В Италии решили восстановить футбольный сезон


фото: Getty Images
13 июня состоятся первые матчи чемпионата Италии по футболу после карантина

Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

На сегодняшнем заседании руководства чемпионата Италии по футболу было принято решение возобновить сезон. Матчи будут проводиться без зрителей.

Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место, 62 очка в активе.

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