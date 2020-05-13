В Украине есть вероятность возникновения дефицита воды, - СНБО

13 мая, 2020, 21:32

Последние пять лет были маловодными, существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах украинских рек

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов, информирует пресс-центр СНБО.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, имеющих значительную нагрузку.

В этом контексте Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Среди прочего, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.