После приобретения Коломойским единственного предприятия, транспортирующего хлор для очистки воды в стране, цены выросли впятеро, - bihus.info

По словам журналистов, когда "Днепроазот" остановил производство жидкого хлора, его сумели импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы.

Сообщается, что "Днепроазот" возобновил производство жидкого хлора, но по существенно более высоким ценам на реагент - химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор с менее 7 тыс. грн до 36 тыс. грн за тонну (а на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс. грн за тонну).

"Эти деньги включены в платежки за воду, а следовательно украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен", - подчеркивают расследователи.

В расследовании говорится, что за почти 2 года с момента остановки "Днепроазота" и повышения цен АМКУ так и не смог вынести решение относительно злоупотребления монополиста.

По словам директора Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игоря Кустовского, расследование проводят по двум фактам: завышение цен, которое было бы невозможно установить в условиях свободного рынка и остановки производства. По его словам, представление пока готово примерно на 70%.

Также СБУ в июле 2018 года сообщила о начале проверки должностных лиц "Днепроазота" в связи с тем, что их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространения эпидемий.

"Но ни намека на следственные действия или результаты расследования вышеуказанных фактов так ничего и не известно", - отмечают журналисты.

В то же время в 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие - Аульскую станцию - на приватизацию и продал его за чуть более чем 30 млн грн.

Станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плюс", которая принадлежит Андрею Житникову.

"Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днипре, комментировать покупку отказался. Зато его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект", - выяснили расследователи.

Журналисты установили, что до покупки стратегического предприятия Житников работал в фирме "Приват Холдинг", которая принадлежала Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.

"Это может означать, что станция была выкуплена в интересах именно "Днепроазота" - для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране", - отмечается в расследовании.

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