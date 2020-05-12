После приобретения Коломойским единственного предприятия, транспортирующего хлор для очистки воды в стране, цены выросли впятеро, - bihus.info
Об этом говорится в расследовании bihus.info.
В сюжете говорится о стратегическом предприятие - Аульской хлорпереливной станции, которую выкупили за 30 млн грн в интересах химпредприятия "Днепроазот" олигарха Игоря Коломойского для "установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране".
Журналисты напоминают, что в 2018 году "Днепроазот" объявил об остановке производства жидкого хлора. Из-за этого страна оказалась на пороге экологической катастрофы, ведь без обеззараживания воды ее просто невозможно употреблять. Проблему тогда решали на уровне Кабмина и СНБО. Период остановки производства жидкого хлора "закрыли" благодаря в том числе и Аульской хлорпереливной станции - это единственное в стране предприятие, которое занимается транспортировкой реагента и имеет необходимое оборудование для его переливания.
По словам журналистов, когда "Днепроазот" остановил производство жидкого хлора, его сумели импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы.
Сообщается, что "Днепроазот" возобновил производство жидкого хлора, но по существенно более высоким ценам на реагент - химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор с менее 7 тыс. грн до 36 тыс. грн за тонну (а на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс. грн за тонну).
"Эти деньги включены в платежки за воду, а следовательно украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен", - подчеркивают расследователи.
В расследовании говорится, что за почти 2 года с момента остановки "Днепроазота" и повышения цен АМКУ так и не смог вынести решение относительно злоупотребления монополиста.
По словам директора Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игоря Кустовского, расследование проводят по двум фактам: завышение цен, которое было бы невозможно установить в условиях свободного рынка и остановки производства. По его словам, представление пока готово примерно на 70%.
Также СБУ в июле 2018 года сообщила о начале проверки должностных лиц "Днепроазота" в связи с тем, что их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространения эпидемий.
"Но ни намека на следственные действия или результаты расследования вышеуказанных фактов так ничего и не известно", - отмечают журналисты.
В то же время в 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие - Аульскую станцию - на приватизацию и продал его за чуть более чем 30 млн грн.
Станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плюс", которая принадлежит Андрею Житникову.
"Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днипре, комментировать покупку отказался. Зато его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект", - выяснили расследователи.
Журналисты установили, что до покупки стратегического предприятия Житников работал в фирме "Приват Холдинг", которая принадлежала Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.
"Это может означать, что станция была выкуплена в интересах именно "Днепроазота" - для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране", - отмечается в расследовании.
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