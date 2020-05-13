В США увеличили прогноз смертности от коронавируса
Об этом сообщает CNN.
По данным издания, этот прогноз на 10 тысяч превышает показатели прошлой недели, которые публиковали в Белом доме.
В Институте измерений метрик здравоохранения отметили, что рост прогнозируемых показателей смертности может быть зафиксирован в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, Мэриленд и Северная Каролина.
Ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил , что реальное число умерших от коронавируса, скорее всего, выше, чем сообщает официальная статистика.
США является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире. Сейчас коронавирус обнаружили у 1,3 млн американцев, более 80 тысяч человек умерли.
По данным Университета Джонса Хопкинса в мире с начала эпидемии коронавируса заразились почти 4,2 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавируса, умерли 286 тысяч человек.
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