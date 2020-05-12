Приближается вторая волна заболеваемости коронавирусом, - главный эпидемиолог США
12 мая, 2020, 20:31
Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает CNN.
"Причина заключается в том, что когда вы говорите о том, исчезнет ли вирус, то, как я неоднократно заявлял, этого просто не будет, потому что вирус очень заразен", - говорит он.
Главный эпидемиолог США заявил, что не уверен, насколько именно официальные данные по COVID-19 могут быть занижены.
По словам Фаучи, в официальную статистику смертности, возможно, не включили американцев, умерших дома, и у которых недиагностированный коронавирус.
Фаучи отметил, что осенью или зимой "вполне возможна" вторая волна заболеваемости коронавирусом.
- США является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире.
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