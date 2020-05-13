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Espreso.tvОбществоВ ПриватБанке отреагировали на принятие "антиколомойского" закона

В ПриватБанке отреагировали на принятие "антиколомойского" закона

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл прокомментировал принятие Верховной Радой закона об обанкротившихся и национализированных банках

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Приватбанк, ради сохранения и спасения которого государство потратило более 155 млрд грн, сможет и в дальнейшем уверенно работать и стремительно развиваться, несмотря на попытки предыдущих владельцев признать его национализацию незаконной", - сказал Крумханзл.

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