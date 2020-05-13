В ПриватБанке отреагировали на принятие "антиколомойского" закона
13 мая, 2020, 16:14
Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл прокомментировал принятие Верховной Радой закона об обанкротившихся и национализированных банках
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Приватбанк, ради сохранения и спасения которого государство потратило более 155 млрд грн, сможет и в дальнейшем уверенно работать и стремительно развиваться, несмотря на попытки предыдущих владельцев признать его национализацию незаконной", - сказал Крумханзл.
- Верховная Рада Украины приняла законопроект о банках.
- Внефракционный депутат Антон Поляков заблокировал подписание "антиколомойского" закона о банках.
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