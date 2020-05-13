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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму ликвидировали два заповедника

В оккупированном Крыму ликвидировали два заповедника


фото: rfe
13 мая оккупанты ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники

Об этом сообщают " Крым.Реалии ".

Подконтрольная России, так называемая власть, аннексированного Крыма на заседании 13 мая ликвидировала Опукский и Казантипский природные заповедники.

Глава оккупационного "Министерства экологии и природных ресурсов Крыма" Геннадий Нараев заявил, что по распоряжению правительства России от ноября 2019 года создано Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым", цель которого, в том числе, охрана государственных природных заповедников.

"В связи с этим проводится ликвидация Опукского заповедника. Все необходимое для этого согласования есть. Аналогично и с Казантипским", - сказал он на заседании.

В начале декабря 2019 года сообщалось, что правительство России создало федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым", в ведении которого будут находиться ряд заповедников полуострова.

  • Подконтрольные Кремлю власти Крыма в начале сентября 2019 передал земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России.

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