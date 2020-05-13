В оккупированном Крыму ликвидировали два заповедника
Об этом сообщают " Крым.Реалии ".
Подконтрольная России, так называемая власть, аннексированного Крыма на заседании 13 мая ликвидировала Опукский и Казантипский природные заповедники.
Глава оккупационного "Министерства экологии и природных ресурсов Крыма" Геннадий Нараев заявил, что по распоряжению правительства России от ноября 2019 года создано Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым", цель которого, в том числе, охрана государственных природных заповедников.
"В связи с этим проводится ликвидация Опукского заповедника. Все необходимое для этого согласования есть. Аналогично и с Казантипским", - сказал он на заседании.
В начале декабря 2019 года сообщалось, что правительство России создало федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым", в ведении которого будут находиться ряд заповедников полуострова.
- Подконтрольные Кремлю власти Крыма в начале сентября 2019 передал земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-