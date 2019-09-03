Россия "национализировала" земли Крымского природного заповедника на аннексированном полуострове

3 сентября, 2019, 14:39

Оккупационная "власть" Крыма передала земли Крымского природного заповедника в собственность России

Об этом сообщает "Криминформ".

Подконтрольное Москве "правительство" Крыма передало земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России. Соответствующее распоряжение было принято 3 сентября на заседании российского "правительства" Крыма.

О намерении передать заповедник в собственность России стало известно в марте 2018 года. Завершить эту процедуру планировали до начала лета прошлого года.

В сентябре 2018 года Крымский природный заповедник получил статус федерального, но остался в собственности Крыма.

По словам "главы" Министерства природы России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержки на территориях режима особой охраны.

19 сентября 2018 года пять заповедников, один национальный парк и два заказника оккупированного Крыма отдали под контроль Министерства природных ресурсов и экологии России. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.