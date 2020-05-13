В Эстонии договорились о начале строительства границы с РФ
Об этом сообщает издание ERR .
Как сообщается, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до трех лет и почти 20 млн евро. Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вирумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до села Церебы (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).
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"Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно", - отметил глава правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.
Общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет около 135 километров.
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