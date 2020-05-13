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Espreso.tvОбществоВ Эстонии договорились о начале строительства границы с РФ

В Эстонии договорились о начале строительства границы с РФ


фото: err
Департамент полиции и погранохраны (ДПП), фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке Эстонии

Об этом сообщает издание ERR .

Как сообщается, на строительство пограничного отрезка длиной 23,5 км потребуется до трех лет и почти 20 млн евро. Первый этап включает в себя создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вирумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до села Церебы (3,5 км к северу от пограничного пункта Лухамаа).

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"Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни при каких обстоятельствах не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, так что логистических проблем будет достаточно", - отметил глава правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.

Общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет около 135 километров.

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