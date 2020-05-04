Полиция Эстонии поймала российских дипломатов на нарушении карантина

4 мая, 2020, 18:28

Во время церемонии открытия после капитального ремонта "Бронзового солдата" на Военном кладбище в Таллинне работники российского посольства в Таллинне нарушали правила социального дистанцирования, установленные властью Эстонии на период чрезвычайного положения

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Подполковник эстонской полиции из Пыхъяской префектуры Вальтер Пьярн обратил внимание на нарушение российскими дипломатами требования не собираться в группы более чем по два человека и несоблюдение во время пребывания в общественном месте двухметровой дистанции.

Вывод был сделан после изучения фотографий, сделанных СМИ 30 апреля, когда делегация посольства РФ открывала на военном кладбище Таллинна обновленный монумент.

В своем письме в МИД Эстонии подполковник Пьярн напомнил, что во время чрезвычайного положения, вызванного коронавирусом, в целях защиты жизни и здоровья людей находиться в общественном месте можно не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должен составлять хотя бы два метра.

Полиция попросила МИД передать соответствующую информацию посольству.

Церемония открытия памятника "Бронзовый солдат" после ремонта состоялась 30 апреля. В частности, на некоторых фотографиях посол РФ Александр Петров находился рядом с офицерами российского ВМФ, не соблюдая при этом социальной дистанции.