Британской экономике прогнозируют наибольшее падение за 300 лет

7 мая, 2020, 15:42

Центральный банк Англии прогнозирует крупнейший экономический спад впервые за 300 лет из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

Как сообщается, по прогнозам Банка Англии, британская экономика сократится на 25% в течение трех месяцев, а безработица возрастет до более чем 9%. Кроме того, объем производства может сократиться на 14% в текущем году, что является худшим показателем с 1700-х годов, когда страна была охвачена стихийными бедствиями и войной.

Однако, по прогнозам предполагается и резкое восстановление экономики в 2021 году на 15%, после того как ослабят карантин. Однако, Банк Англии признал, что существует риск того, что этот сценарий может оказаться слишком оптимистичным, поскольку после карантина люди могут с осторожностью тратить свои деньги.

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Как отмечается, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,1% и оставил в силе своей цели по покупке облигаций, в основном британского государственного долга на уровне 645 млрд фунтов стерлингов ($ 797 млрд), поскольку меры стимулирования, принятые в марте, продолжают действовать.