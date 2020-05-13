В Беларуси коронавирусом заболели почти 26 тыс. человек

13 мая, 2020, 16:48

В Беларуси по состоянию на среду, 13 мая, лабораторно подтвердили 25 825 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Белта .

При этом отмечается, что выздоровели и выписаны 7711 пациентов с COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.

Всего в Беларуси было проведено 296380 тестов.

Напомним, что Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования из-за пандемии коронавируса.

9 мая в Минске, несмотря на пандемию, провели военный парад 75-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Беларуси один из самых высоких темпов роста случаев заражения коронавирусом в Европе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко называет пандемию "психозом" и заявляет, что от коронавируса в стране не умер ни один человек, а только от хронических болезней.

В начале апреля издание belsat.eu писало, что официальные цифры Министерства здравоохранения Беларуси по количеству зараженных отличаются от реальных минимум в четыре раза.