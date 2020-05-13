В Беларуси коронавирусом заболели почти 26 тыс. человек
Об этом сообщает Белта .
При этом отмечается, что выздоровели и выписаны 7711 пациентов с COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.
Всего в Беларуси было проведено 296380 тестов.
Напомним, что Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования из-за пандемии коронавируса.
9 мая в Минске, несмотря на пандемию, провели военный парад 75-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.
При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Беларуси один из самых высоких темпов роста случаев заражения коронавирусом в Европе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко называет пандемию "психозом" и заявляет, что от коронавируса в стране не умер ни один человек, а только от хронических болезней.
В начале апреля издание belsat.eu писало, что официальные цифры Министерства здравоохранения Беларуси по количеству зараженных отличаются от реальных минимум в четыре раза.
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