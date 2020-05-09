Лукашенко провел в Минске военный парад

9 мая, 2020, 15:10

В столице Беларуси состоялся военный парад в честь 75-летия Дня победы над нацизмом

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В параде в Минске 9 мая участвовали около 3 тыс. военнослужащих и более 150 единиц техники. За ним наблюдали десятки тысяч зрителей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступление назвал парад "не демонстрацией силы, а данью памяти героической истории" и призвал мир не осуждать Беларусь за проведение парада во время пандемии.

"В этом безумном, потерявшем ориентиры, мире, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не спешите делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был - мы бы поступили так же", - сказал Лукашенко.

Торжества состоялись во время вспышки коронавирусной инфекции, а оппозиция обвинила белорусские власти в безответственном отношении к населению.

В Беларуси официально подтверждено 21 101 случай коронавирусной инфекции. 121 человек умер, 5 484 выздоровели.

Напомним, 8 мая на репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы.

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