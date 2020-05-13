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Espreso.tvОбществоСмягчение карантина не означает ходить без маски, - Зеленский

Смягчение карантина не означает ходить без маски, - Зеленский


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский заявил, что смягчение карантина не означает, что теперь можно расслабиться: ходить без маски, собираться большими компаниями, не соблюдать дистанцию

Об этом он заявил во время видеообращения к украинцам 13 мая.

"Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял ", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах. Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего остального ", - отметил президент.

  • Напомним, Кабмин ослабил карантинные меры с 11 мая: открыли парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов, летние площадки кафе и ресторанов.

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