Смягчение карантина не означает ходить без маски, - Зеленский

13 мая, 2020, 17:08

Об этом он заявил во время видеообращения к украинцам 13 мая.

"Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял ", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другое.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах. Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего остального ", - отметил президент.