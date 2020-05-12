5 млн фото, номера, документы и пароли: в приложении "Дия" опровергли причастность к "сливу" информации

12 мая, 2020, 11:41

В ночь с 11 на 12 мая стало известно о "сливе" данных украинских пользователей: пароли, водительские права и мобильные телефоны можно было найти в Telegram-боте "UA Baza BOT"

Информацию-опровержение государственное электронное приложение "Дия" обнародовало в Facebook.

Предыстория. Вчера Telegram канал "UA Baza BOT" заявил, что открывает информацию о 5 млн фото пользователей для свободного доступа на 3 дня, после чего начнет брать деньги за получение информации в размере 500 $.

Авторы бота заявили, что информацией нескольких баз данных поделился автор анонимного Telegram-канала "Тайны депутата", который связями с сеткой, так называемых, "прокремлевских" "сливных" бачкиив.

Скриншот сообщения бота:

12 мая в приложении "Действие" отреагировали на "слив".

"Вчера Telegram-бот UA Baza слив базу данных с 26 млн водительских удостоверений. Слухи, что к этому причастна Дия - безосновательны. Это невозможно даже теоретически. Вот поэтому:

Дия не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.

Объемы информации, доступной в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает "Дия".

Разработчики приложения отметили, что анализ бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнета. Речь идет о базе "ПриватБанка", а также других частных баз данных. Например, в боте доступны пароли ВКонтакте, Linkedin ",

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb