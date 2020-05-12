5 млн фото, номера, документы и пароли: в приложении "Дия" опровергли причастность к "сливу" информации
Информацию-опровержение государственное электронное приложение "Дия" обнародовало в Facebook.
Предыстория. Вчера Telegram канал "UA Baza BOT" заявил, что открывает информацию о 5 млн фото пользователей для свободного доступа на 3 дня, после чего начнет брать деньги за получение информации в размере 500 $.
Авторы бота заявили, что информацией нескольких баз данных поделился автор анонимного Telegram-канала "Тайны депутата", который связями с сеткой, так называемых, "прокремлевских" "сливных" бачкиив.
Скриншот сообщения бота:
12 мая в приложении "Действие" отреагировали на "слив".
"Вчера Telegram-бот UA Baza слив базу данных с 26 млн водительских удостоверений. Слухи, что к этому причастна Дия - безосновательны. Это невозможно даже теоретически. Вот поэтому:
- Дия не имеет базы данных и не накапливает такую информацию.
- Объемы информации, доступной в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает "Дия".
Разработчики приложения отметили, что анализ бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнета. Речь идет о базе "ПриватБанка", а также других частных баз данных. Например, в боте доступны пароли ВКонтакте, Linkedin ",
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