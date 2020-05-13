Шевченко мечтает стать тренером "Милана"
Об этом сообщает Milan News .
"Нынешняя ситуация в "Милане"? Сейчас самое важное - попытаться закончить этот сезон. Каждый игрок должен отдать все свои силы, чтобы хорошо закончить сезон. После этого мы посмотрим, что будет дальше с футболом и в будущем будет с "Миланом". Конечно, однажды я хотел бы вернуться в Милан в качестве тренера. Милан всегда будет в моем сердце, я очень люблю фанатов команды", - высказался Андрей Шевченко.
Однако сейчас все мысли 43-летнего украинца о работе в сборной Украины.
"Посмотрим, произойдет ли это в будущем, но одна из моих целей - вернуться к "россонери" в качестве тренера. Впрочем, на данный момент я думаю только об Украине. Я сосредоточен исключительно на работе со сборной", - сказал украинец.
Андрей Шевченко является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
- 7 мая итальянский врач Сильвия Рамбалдини написала на своем халате имя любимого футболиста , им стал Андрей Шевченко.
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