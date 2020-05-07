Итальянский врач показала, как Шевченко вдохновляет ее на борьбу с коронавирусом

7 мая, 2020, 20:13

Итальянский врач Сильвия Рамбалдини написала на своем халате имя любимого футболиста, им стал Андрей Шевченко

Фотографию итальянка опубликовала в Instagram.

Рамбалдини приняла участие в флешмобе, в котором нужно написать на своем халате имя любимого футболиста.

"Хоть он и не бразилец, но какое это имеет значение, феномен - Шева", - написала врач под фотографией.

Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.