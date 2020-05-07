Итальянский врач показала, как Шевченко вдохновляет ее на борьбу с коронавирусом
7 мая, 2020, 20:13
Итальянский врач Сильвия Рамбалдини написала на своем халате имя любимого футболиста, им стал Андрей Шевченко
Фотографию итальянка опубликовала в Instagram.
Рамбалдини приняла участие в флешмобе, в котором нужно написать на своем халате имя любимого футболиста.
"Хоть он и не бразилец, но какое это имеет значение, феномен - Шева", - написала врач под фотографией.
Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
- Напомним, 27 апреля Андрей Шевченко оказался в рейтинге 22-х худших трансферов в истории английской премьер-лиги.
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