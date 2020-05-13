С начала года бензин подешевел более чем на 5 гривень: только в апреле на 2 гривни, - АМКУ

13 мая, 2020, 11:11

В апреле цены на бензин марки А-95 в апреле 2020 г. упали на 2 гривни за литр, а с начала года - в среднем на 5,33 гривни за литр

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Там отмечают, что по состоянию на 8 мая литр бензина А-95 в среднем стоит 17,45 гривни за литр. Также в апреле подешевело дизельное топливо - на 20,2% с начала 2020 года.

Снижение цен на топливо в Антимонопольном комитете связывают со своими встречами с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций.

"Мы видим динамику цен на мировых рынках и видим, как удешевление доходит до конечного потребителя в Украине. Рынок топлива является одним из ключевых для АМКУ с 2016 года и находится под особым контролем. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим следить за ситуацией", - сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

Напомним, в мае страна впервые за четыре года закупила бензин из России .