Украина впервые за четыре года закупала бензин из России
Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.
Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге из Московского НПЗ компании "Газпромнефть". В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" - 115 тонн.
4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).
Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогам года было поставлено около 22 тыс тонн (чуть более 1% от баланса рынка).
В том году практически все поставки осуществлялись из Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящая в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортерами тогда выступали также ЗНГК и "Евростандарт".
Вместе с автомобильным бензином "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпромнефти". После 2016 года поставки дизтоплива из Московского НПЗ в Украине не фиксировались.
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