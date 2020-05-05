Украина впервые за четыре года закупала бензин из России

5 мая, 2020, 12:29

В конце апреля "Западная нефтегазовая компания" и "Евростандарт" возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге из Московского НПЗ компании "Газпромнефть". В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" - 115 тонн.

4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогам года было поставлено около 22 тыс тонн (чуть более 1% от баланса рынка).

В том году практически все поставки осуществлялись из Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящая в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортерами тогда выступали также ЗНГК и "Евростандарт".

Вместе с автомобильным бензином "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпромнефти". После 2016 года поставки дизтоплива из Московского НПЗ в Украине не фиксировались.