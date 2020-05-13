Разумков не пойдет в мэры Киева
13 мая, 2020, 15:24
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что в ближайшее время менять место работы не собирается
Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.
"Спасибо, не собираюсь, лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Я надеюсь, что я отвечаю тем критериям, которые должны быть у главы ВР, и я надеюсь, что я достаточно эффективно буду выполнять свою работу", - подчеркнул Разумков.
Он добавил, что в ближайшее время менять место работы не собирается.
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- Притула считает, что для него сейчас возглавить Киев - " не приоритетная история ".
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