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Espreso.tvОбществоРазумков не пойдет в мэры Киева

Разумков не пойдет в мэры Киева


фото: glavcom
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что в ближайшее время менять место работы не собирается

Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

"Спасибо, не собираюсь, лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Я надеюсь, что я отвечаю тем критериям, которые должны быть у главы  ВР, и я надеюсь, что я достаточно эффективно буду выполнять свою работу", - подчеркнул Разумков.

Он добавил, что в ближайшее время менять место работы не собирается.

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