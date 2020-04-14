"Есть более насущные нужды": Притула о вероятности баллотирования в мэры Киева
Об этом он рассказал в интервью УП.
"Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где-то мне смешно, где-то - не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой меня нет. в одной у Кличко какие-то проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", - сказал Притула
По его словам, сейчас есть много более важных дел.
Шоумену льстит то, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине". Но пока у него нет времени, чтобы "распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой-либо беды".
"Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", - уверяет Притула.
- Притулу часто включают в социологические опросы как вероятного кандидата на должность киевского городского главы.
- Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала исследование, в котором шоумен занимает второе место в рейтинге претендентов на мэрское кресло.
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