 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Есть более насущные нужды": Притула о вероятности баллотирования в мэры Киева

"Есть более насущные нужды": Притула о вероятности баллотирования в мэры Киева

Член политсовета партии "Голос" Сергей Притула считает, что для него сейчас возглавить Киев - "не приоритетная история"

Об этом он рассказал в интервью УП.

"Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где-то мне смешно, где-то - не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой меня нет. в одной у Кличко какие-то проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", - сказал Притула

По его словам, сейчас есть много более важных дел.

Шоумену льстит то, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине". Но пока у него нет времени, чтобы "распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой-либо беды".

"Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", - уверяет Притула.

  • Притулу часто включают в социологические опросы как вероятного кандидата на должность киевского городского главы.
  • Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала исследование, в котором шоумен занимает второе место в рейтинге претендентов на мэрское кресло.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать