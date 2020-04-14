"Есть более насущные нужды": Притула о вероятности баллотирования в мэры Киева

14 апреля, 2020, 09:41

Об этом он рассказал в интервью УП.

"Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где-то мне смешно, где-то - не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой меня нет. в одной у Кличко какие-то проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", - сказал Притула

По его словам, сейчас есть много более важных дел.

Шоумену льстит то, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине". Но пока у него нет времени, чтобы "распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой-либо беды".

"Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", - уверяет Притула.