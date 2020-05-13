"Подожгли" траву на стадионе: "Днепр-1" поддержал флешмоб "Динамо"

13 мая, 2020, 15:13

Спортивный клуб "Днепр-1" призвал украинцев не жечь сухую траву, сравнив такие случаи с поджогом футбольных полей

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный facebook "Днепр-1".

Таким образом Днепряне поддержали флэшмоб от киевского "Динамо", которые раньше "жгли" траву на стадионах "Арена-Львов", "Олимпийский" и "Динамо".

"Решили сжечь траву на "Днепр-Арена"! Вспомнили о старой традиции выжигать траву на полях и решили сделать то же на домашнем "Днепр-Арена". Говорят, будто бы приносит счастье и само поле родит лучше. Правда же бред? Мы тоже так думаем! Никакой сухостой мы жечь не планируем, и на картинке, конечно, фотошоп ", - говорится в заявлении.

Спортивный клуб призывает украинцев обращаться в полицию в случае случаев поджогов.

"Таким образом хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километра плоскостей. Мы призываем украинцев отказаться от выжигания сухостоя и сообщать в полицию о случаях поджогов! ", - говорится в заметке.