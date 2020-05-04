"Арсенал" прогонит ряд звездных футболистов этим летом
4 мая, 2020, 15:43
В ближайшее трансферное окно "Арсенал" намерен выгнать ряд известных футболистов
Об этом сообщает Bleacher Report.
Руководство "Арсенала" намерено все вырученные от трансферов средства направить на усиление состава команды.
По информации источника, английский клуб продаст защитников Папастатопулоса и Мустафи, нападающего Обамеянга и полузащитника Генриха Мхитаряна, который в этом сезоне на правах аренды выступает за "Рому".
В турнирной таблице чемпионата Англии по футболу "Арсенал" занимает 9 место, набрав 40 очков. Лондонский клуб отстает от зоны ЛЧ на 8 очков.
- 21 апреля самый высокооплачиваемый футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил не принял предложение клуба о снижении зарплаты.
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