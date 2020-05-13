Президент UFC объявил о бое Нурмагомедова с сенсационным победителем Фергюсона

13 мая, 2020, 09:27

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что летом состоится поединок между чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и обладателем "временного" титула Джастином Гетжи

Об этом сообщает ESPN.

По словам Уайта, бой между чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гетжи, который отобрал "временный" титул у Тони Фергюсона, состоится летом.

"Я рассчитываю, что бой Нурмагомедова с Гетжи состоится этим летом. Не знаю, будет ли это первый бой там, но он пройдет на бойцовском острове, если мир вдруг не вернется в нормальное состояние раньше, чем я ожидаю", - сказал Уайт.

Напомним, 10 мая на первом во время карантина турнире UFC 249 Джастин Гетжи неожиданно одержал победу над Тони Фергюсоном и отобрал у него титул временного чемпиона в легком весе.

12 мая ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор вызвал на бой Джастина Гетжи .

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