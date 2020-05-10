Гетжи сенсационно победил Фергюсона в бою UFC. Видео

10 мая, 2020, 15:13

На первом во время карантина турнире UFC 249 Джастин Гетжи неожиданно одержал победу над Тони Фергюсоном и отобрал у него титул временного чемпиона в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ночь на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Он проходил при пустых трибунах. В его главном событии встретились американцы Тони Фергюсон и Джастин Гетжи. На кону схватки стоял титул временного чемпиона в легком весе (до 70 кг).

В первых двух раундах оба бойца отличились рядом точных атак. В конце второй пятиминутки Гетжи потерял равновесие после удара Фергюсона и чуть не оказался на полу.

Третий раунд полностью остался за Гетжи, в то время как у Фергюсона открылось рассечение и образовалась гематома. В четвертом раунде Гетжи продолжил владеть инициативой.

В пятом раунде Фергюсон не смог изменить ситуацию и пропустил еще множество тяжелых ударов. В конце концов рефери принял решение об остановке боя и зафиксировал победу Гетжи техническим нокаутом.

Таким образом, Джастин Гетжи стал обладателем титула временного чемпиона в легком весе.

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