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Espreso.tvОбществоПольша продлила контроль на границах со странами ЕС

Польша продлила контроль на границах со странами ЕС


фото: reuters
Польша еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами ЕС из-за пандемии

Об этом сообщает RMF24.

В частности, Польша продлила контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.

Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.

Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.
"Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта этого года временно возобновлен пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу ... Этим распоряжением Польша продолжает контроль на 30 дней - до 12 июня этого года", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Сначала Польша возобновила контроль на границе в связи с эпидемией до 24 марта, а затем четыре раза продолжала его - сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая, и, в последний раз - до 12 июня.
Напомним, в Польше решили на этой неделе не переходить к следующим этапам ослабления карантина. Следующая фаза по плану должна начаться 18 мая.

12 апреля в Польше зафиксировали 595 новых случаев заражения коронавирусом, что стало наибольшим количеством новых заражений с начала эпидемии. Большинство из них - 492 - зарегистрированы в Силезии.

За последние сутки сообщили о 180 новых больных и 8 умерших.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 17 062 подтвержденных случаев коронавируса. 847 больных умерли, выздоровели - более 6400.

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