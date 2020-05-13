Польша продлила контроль на границах со странами ЕС
Об этом сообщает RMF24.
В частности, Польша продлила контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня. Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.
Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский.
Пересечение границы сейчас возможно лишь в определенных пунктах.
"Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта этого года временно возобновлен пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу ... Этим распоряжением Польша продолжает контроль на 30 дней - до 12 июня этого года", - отмечается в пресс-релизе ведомства.
Сначала Польша возобновила контроль на границе в связи с эпидемией до 24 марта, а затем четыре раза продолжала его - сначала до 13 апреля, потом до 3 мая, 13 мая, и, в последний раз - до 12 июня.
Напомним, в Польше решили на этой неделе не переходить к следующим этапам ослабления карантина. Следующая фаза по плану должна начаться 18 мая.
12 апреля в Польше зафиксировали 595 новых случаев заражения коронавирусом, что стало наибольшим количеством новых заражений с начала эпидемии. Большинство из них - 492 - зарегистрированы в Силезии.
За последние сутки сообщили о 180 новых больных и 8 умерших.
С начала эпидемии в стране зарегистрировали 17 062 подтвержденных случаев коронавируса. 847 больных умерли, выздоровели - более 6400.
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