В Польше COVID-19 заразились более 16 тыс. человек
11 мая, 2020, 15:06
Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19 в Польше превысило 16 тыс. 206 человек
Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, по состоянию на 11 мая в Польше зафиксировано 16 тыс. 206 инфицированных коронавируса. За сутки выявлено 210 новых больных COVID-19.
Также за прошедшие сутки зафиксировано еще 3 летальных исхода. Все умершие были пожилого возраста и большинство из них имели сопутствующие заболевания.
Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше умерло 803 человека.
W ciągu doby wykonano ponad 14,3 tys. testów na #koronawirus . pic.twitter.com/5k4KRBolH2- Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 11, 2020
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