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Espreso.tvМирВ Польше COVID-19 заразились более 16 тыс. человек

В Польше COVID-19 заразились более 16 тыс. человек


фото: Reuters
Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19 в Польше превысило 16 тыс. 206 человек

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, по состоянию на 11 мая в Польше зафиксировано 16 тыс. 206 инфицированных коронавируса. За сутки выявлено 210 новых больных COVID-19.

Также за прошедшие сутки зафиксировано еще 3 летальных исхода. Все умершие были пожилого возраста и большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше умерло 803 человека.

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