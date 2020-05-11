В Польше COVID-19 заразились более 16 тыс. человек

11 мая, 2020, 15:06

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19 в Польше превысило 16 тыс. 206 человек

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, по состоянию на 11 мая в Польше зафиксировано 16 тыс. 206 инфицированных коронавируса. За сутки выявлено 210 новых больных COVID-19.

Также за прошедшие сутки зафиксировано еще 3 летальных исхода. Все умершие были пожилого возраста и большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше умерло 803 человека.

W ciągu doby wykonano ponad 14,3 tys. testów na #koronawirus . pic.twitter.com/5k4KRBolH2 - Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 11, 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb