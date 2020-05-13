Польша открывает рестораны и парикмахерские с 18 мая
Как сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, с понедельника будет возобновлена работа ресторанов и парикмахерских, пишет Reuters .
По его словам, Польше удалось сдержать эпидемию, поэтому "мы можем постепенно размораживать экономику".
В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что коэффициент распространения коронавируса в Польше снизился до менее 1, что означает, что один инфицированный человек в среднем заражает не больше, чем одного человека.
Моравецкий также сказал, что начальные школы будут частично открыты для дневного ухода за детьми.
На данный момент в Польше коронавирусом заразились более 17 000 человек. Умерли 847 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса в мире с начала эпидемии коронавирусом заразились почти 4,2 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли почти 300 000 человек.
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