Польша открывает рестораны и парикмахерские с 18 мая

13 мая, 2020, 15:32

Польша с 18 мая ослабит ряд ограничений на работу бизнеса, введенных в связи с распространением коронавируса

Как сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, с понедельника будет возобновлена работа ресторанов и парикмахерских, пишет Reuters .

По его словам, Польше удалось сдержать эпидемию, поэтому "мы можем постепенно размораживать экономику".

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что коэффициент распространения коронавируса в Польше снизился до менее 1, что означает, что один инфицированный человек в среднем заражает не больше, чем одного человека.

Моравецкий также сказал, что начальные школы будут частично открыты для дневного ухода за детьми.

На данный момент в Польше коронавирусом заразились более 17 000 человек. Умерли 847 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса в мире с начала эпидемии коронавирусом заразились почти 4,2 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли почти 300 000 человек.