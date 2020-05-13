 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПелоси назвала коронавирус крупнейшей катастрофой в истории США

Пелоси назвала коронавирус крупнейшей катастрофой в истории США


фото: reuters
Спикер Конгресса Нэнси Пелоси записала видеообращение к гражданам США, в котором рассказала о том, какой вред стране принесла эпидемия коронавируса нового типа COVID-19

Пелоси напомнила о количестве больных и умерших от коронавируса в США и назвала эпидемию "крупнейшей катастрофой в истории".

"Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с крупнейшей катастрофой в истории нашей страны", - сообщила Пелоси.

Она также сообщила, что Демократическая партии предлагает принять новый пакет помощи гражданам на сумму три триллиона долларов. Пелоси также раскритиковала республиканцев, которые не хотели выделять большие суммы на борьбу с последствиями эпидемии.

"Бездействие - это путь, который может стоить нам дороже", - заявила Пелоси.

Читайте также: В Белом доме прогнозируют удвоение суточной смертности от коронавируса, - NYT

США является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире. Сейчас коронавирус обнаружили у 1,3 млн американцев, более 80 тысяч человек умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса в мире с начала эпидемии коронавируса заразились почти 4,2 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли 286 тысяч человек.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать