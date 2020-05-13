Открытие стоматологий, салонов красоты и кладбищ: в Черновцах смягчили карантин

13 мая, 2020, 17:59

Городские власти Черновцов смягчили карантин, поэтому с 13 мая могут работать салоны красоты, стоматологические клиники, ремонтные мастерские, а также разрешено посещать кладбища

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба городского совета.

"Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 13 мая позволила на территории города Черновцы: оказание стоматологической помощи, работу парикмахерских и салонов красоты, ремонтных мастерских бытового обслуживания населения", - говорится в сообщении.

Работу указанных учреждений позволили при условии соблюдения требований Кабмина.

Городская комиссия отменила также запрет на посещение кладбищ, оставив в силе требование осуществлять захоронение умерших, проведение ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил, в частности, участия не более 10 человек и обеспечения расстояния между присутствующими не менее 1,5 метра.

Напомним, Кабмин ослабил карантинные мероприятия с 11 мая: открыли парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов, летние площадки кафе и ресторанов.

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