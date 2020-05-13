От COVID-19 умер главный тренер сборной России

13 мая, 2020, 10:43

От коронавируса умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магмед Алиомаров

Тренер умер на 68-м году жизни, сообщает "Р-Спорт".

По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, причиной смерти тренера стала коронавирусная инфекция.

"К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус", - сказал Мамиашвили.

Алиомаров был назначен на должность главного тренера женской сборной по борьбе в феврале 2019 года. Под его руководством сборная заняла второе общекомандное место на ЧМ-2019 и выиграла чемпионат Европы-2020.

Напомним, 6 мая бывший тренер знаменитого боксера Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса .

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