От COVID-19 умер главный тренер сборной России
13 мая, 2020, 10:43
От коронавируса умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магмед Алиомаров
Тренер умер на 68-м году жизни, сообщает "Р-Спорт".
По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, причиной смерти тренера стала коронавирусная инфекция.
"К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус", - сказал Мамиашвили.
Алиомаров был назначен на должность главного тренера женской сборной по борьбе в феврале 2019 года. Под его руководством сборная заняла второе общекомандное место на ЧМ-2019 и выиграла чемпионат Европы-2020.
- Напомним, 6 мая бывший тренер знаменитого боксера Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса .
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