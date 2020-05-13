Меркель хочет улучшения отношений с РФ, несмотря на хакерские атаки
Об этом сообщает Reuters .
При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту.
"Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (кража переписки, - ред.) не облегчает ситуацию", - сказала Меркель.
Напомним, 5 лет назад хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, который находится в ее офисе в Бундестаге. Известно, что злоумышленники получили доступ как минимум к 16 гигабайтам информации.
По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка. В Москве отрицают причастность к инциденту.
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