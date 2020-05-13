Меркель хочет улучшения отношений с РФ, несмотря на хакерские атаки

13 мая, 2020, 17:10

В среду, 13 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит усилия по улучшению отношений с Россией, несмотря на кражу информации с ее компьютера российскими хакерами

Об этом сообщает Reuters .

При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту.

"Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что я думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это (кража переписки, - ред.) не облегчает ситуацию", - сказала Меркель.

Напомним, 5 лет назад хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, который находится в ее офисе в Бундестаге. Известно, что злоумышленники получили доступ как минимум к 16 гигабайтам информации.

По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка. В Москве отрицают причастность к инциденту.