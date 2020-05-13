13 мая, 2020, 16:28

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был отпущен из тюрьмы в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает CNN.

Манафорта выпустили из тюрьмы по ходатайству его адвоката. Он будет отбывать остаток наказания под домашним арестом.

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В 2019 году Пола Манафорта приговорили к 43 месяцам тюремного заключения по делу о заговоре против США и попытке препятствования правосудию.

В целом Манафорт должен отбыть в тюрьме 7,5 лет по двум делам.