Макгрегор назвал дату своего чемпионского боя

13 мая, 2020, 14:16

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в июле будет драться за чемпионский титул

Об этом Макгрегор сообщил в twitter.

По словам бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), он проведет бой за титул в легком весе (до 70 кг) в июле.

"Очень взволнован перед титульным боем в легком весе в июле!" - написал Макгрегор.

Чемпионом UFC является россиянин Хабиб Нурмагомедов, который уже заявил, что не вернется в Октагон раньше сентября. Очевидно, Конор Магрегор рассчитывает на бой с американцем Джастином Гетжи, который 10 мая отобрал титул "временного" чемпиона в легком весе у другого бойца из США - Тони Фергюсона.

Super excited for the LW Title bout in July! - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 12, 2020

Напомним, 10 мая на первом во время карантина турнире UFC 249 Джастин Гетжи неожиданно одержал победу над Тони Фергюсоном и отобрал у него титул временного чемпиона в легком весе.

12 мая ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вызвал на бой Джастина Гетжи .

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