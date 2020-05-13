 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМакгрегор назвал дату своего чемпионского боя

Макгрегор назвал дату своего чемпионского боя


фото: Getty Images
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в июле будет драться за чемпионский титул

Об этом Макгрегор сообщил в twitter.

По словам бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), он проведет бой за титул в легком весе (до 70 кг) в июле.

"Очень взволнован перед титульным боем в легком весе в июле!" - написал Макгрегор.

Чемпионом UFC является россиянин Хабиб Нурмагомедов, который уже заявил, что не вернется в Октагон раньше сентября. Очевидно, Конор Магрегор рассчитывает на бой с американцем Джастином Гетжи, который 10 мая отобрал титул "временного" чемпиона в легком весе у другого бойца из США - Тони Фергюсона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

12 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать