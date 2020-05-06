Правительство возобновило сообщение с Польшей в Раве-Русской

6 мая, 2020, 14:50

Кабмин внес изменения в перечень пунктов, которые не работают во время карантина и исключил из него пункт пропуска на границе с Польшей "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт"

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на решение во время заседания правительства

Кабинет министров внес изменения в распоряжение от 13 марта 2020 г. № 288 "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу".

Согласно решению, из перечня закрытых пунктов пропуска исключены пункт пропуска на границе с Польшей "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что на польской границе работают два пункта "Ягодин" и "Краковец", из-за чего возникли риск разрыва устоявшихся логистических звеньев и создание препятствий для международной торговли как с Польшей и другими странами ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb