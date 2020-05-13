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Espreso.tvСпортФИФА отменила церемонию награждения лучшего футболиста мира

ФИФА отменила церемонию награждения лучшего футболиста мира


фото: Getty Images
ФИФА отменила церемонию The Best FIFA Football Awards, во время которой награждается лучший футболист года в мире

Об этом сообщает Marca.

Соответствующее решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Сейчас неперенесенным остается только один турнир, который должен состояться в 2020 году под эгидой ФИФА, - это клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.

Что касается "Золотого мяча", который ежегодно вручается изданием France Football, то издание еще не приняло решение, будет ли определен лауреат этого года.

Действующим обладателем награды The Best является аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси. В прошлом году в борьбе за трофей он опередил нидерландского защитника Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" и португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

  • Напомним, 8 мая ФИФА сообщила о том, что во время доигрывания нынешнего сезона всем командам будет разрешено проводить по 5 замен в матче .

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