Еврокомиссия предлагает продлить запрет на въезд в ЕС до 15 мая
Как говорится в заявлении Еврокомиссии, для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо более 30 дней.
"Соответствующее решение каждая страна ЕС имеет право принимать сама. В то же время опыт показывает, что такие меры становятся эффективными, если все страны действуют согласованно на внешних границах Евросоюза", - отметили в ЕК.
Как заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас, несмотря на первые обнадеживающие признаки стабилизации ситуации, "продолжение ограничения на поездки необходимо для снижения риска дальнейшего распространения болезни".
Читайте также: Европе не время ослаблять карантин, - ВОЗ
Предыдущий запрет на поездки в ЕС для граждан третьих стран по рекомендации Еврокомиссии был принят в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией, входящих в так называемую "зону ЕС+".
Ограничения не распространяются на медперсонал, дипломатов и граждан стран ЕС, которые возвращаются домой. Также исключение сделали для людей, которые доезжают на работу через границу, и тех, кто транспортирует важные товары.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало