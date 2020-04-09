Еврокомиссия предлагает продлить запрет на въезд в ЕС до 15 мая

9 апреля, 2020, 10:28

Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на въезд в Евросоюз из третьих стран до 15 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо более 30 дней.

"Соответствующее решение каждая страна ЕС имеет право принимать сама. В то же время опыт показывает, что такие меры становятся эффективными, если все страны действуют согласованно на внешних границах Евросоюза", - отметили в ЕК.

Как заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас, несмотря на первые обнадеживающие признаки стабилизации ситуации, "продолжение ограничения на поездки необходимо для снижения риска дальнейшего распространения болезни".

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Предыдущий запрет на поездки в ЕС для граждан третьих стран по рекомендации Еврокомиссии был принят в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией, входящих в так называемую "зону ЕС+".

Ограничения не распространяются на медперсонал, дипломатов и граждан стран ЕС, которые возвращаются домой. Также исключение сделали для людей, которые доезжают на работу через границу, и тех, кто транспортирует важные товары.