Эпопея с Приватбанком не закончилась, - Геращенко
Об этом она рассказала в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.
"Ключевое - эпопея с Приватбанком не закончилось. Потому что мы убеждены, там разрабатываются шаги, как отдать деньги бывшим владельцам Приватбанка и посмотрим, чем закончатся судебные эпопеи. Помним, что суды у нас не совсем независимы", - заявила Геращенко.
Она отметила, что не хотела бы, чтобы Украина разрабатывала стратегию развития только на сотрудничестве с МВФ.
"Очевидно, что для этого нужно внутренний серьезный резерв и стратегия действий власти. Мы сейчас видим второе правительство Зеленского и второе правительство в истории Украины, который не имеет программы. Экономику первое правительство Зеленского убило еще до коронавируса", - добавила Геращенко.
- Напомним, 13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла законопроект о банках.
- Внефракционный депутат Антон Поляков заблокировал подписание "антиколомойского" закона о банках.
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