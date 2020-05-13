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Espreso.tvОбществоЭпопея с Приватбанком не закончилась, - Геращенко

Эпопея с Приватбанком не закончилась, - Геращенко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что история с Приватбанком не закончилась и там разрабатывают стратегии, как отдать деньги экс-владельцу

Об этом она рассказала в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.

"Ключевое - эпопея с Приватбанком не закончилось. Потому что мы убеждены, там разрабатываются шаги, как отдать деньги бывшим владельцам Приватбанка и посмотрим, чем закончатся судебные эпопеи. Помним, что суды у нас не совсем независимы", - заявила Геращенко.

Она отметила, что не хотела бы, чтобы Украина разрабатывала стратегию развития только на сотрудничестве с МВФ.

"Очевидно, что для этого нужно внутренний серьезный резерв и стратегия действий власти. Мы сейчас видим второе правительство Зеленского и второе правительство в истории Украины, который не имеет программы. Экономику первое правительство Зеленского убило еще до коронавируса", - добавила Геращенко.

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