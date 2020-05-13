 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБратьев Кличко пригласили принять участие в турнире легенд

Братьев Кличко пригласили принять участие в турнире легенд


фото: Getty Images
Знаменитые украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко приглашены на турнир легенд мирового бокса

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Турнир в формате "супершисткы" предложил организовать известный американский боксер Оливер Маккол. В список приглашенных, кроме Кличко, также попали Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Дэвид Хэй

55-летний Маккол свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив мексиканца Уго Ломели. Американец выдвинул идею организации турнира, комментируя возможное возвращение в ринг своего знаменитого соотечественника Майка Тайсона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 мая, 2020 среда

больше новостей

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать