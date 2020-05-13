Братьев Кличко пригласили принять участие в турнире легенд
13 мая, 2020, 19:10
Знаменитые украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко приглашены на турнир легенд мирового бокса
Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.
Турнир в формате "супершисткы" предложил организовать известный американский боксер Оливер Маккол. В список приглашенных, кроме Кличко, также попали Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Дэвид Хэй
55-летний Маккол свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив мексиканца Уго Ломели. Американец выдвинул идею организации турнира, комментируя возможное возвращение в ринг своего знаменитого соотечественника Майка Тайсона.
- 8 мая сообщалось, что знаменитые боксеры Майк Тайсон и Шеннон Бриггс хотят провести командный бой против братьев Кличко .
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