Братьев Кличко пригласили принять участие в турнире легенд

13 мая, 2020, 19:10

Знаменитые украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко приглашены на турнир легенд мирового бокса

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Турнир в формате "супершисткы" предложил организовать известный американский боксер Оливер Маккол. В список приглашенных, кроме Кличко, также попали Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Дэвид Хэй

55-летний Маккол свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив мексиканца Уго Ломели. Американец выдвинул идею организации турнира, комментируя возможное возвращение в ринг своего знаменитого соотечественника Майка Тайсона.