Историческое возвращение: Майк Тайсон может провести бой против братьев Кличко
8 мая, 2020, 11:36
Знаменитые боксеры Майк Тайсон и Шеннон Бриггс хотят провести командный бой против братьев Кличко
Об этом сообщает the-sun.com.
"Я общался с Майком, и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды - Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко. Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге", - отметил 48-летний Бриггс.
53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шести поражений.
- Напомним, 6 мая стало известно, что Майку Тайсону пообещали $ 1 млн за проведение выставочного поединка.
- 30 апреля легендарный боксер Джордж Форман заявил, что американскому тяжеловесу Майку Тайсону не стоит возвращаться на ринг .
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь