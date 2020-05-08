Историческое возвращение: Майк Тайсон может провести бой против братьев Кличко

8 мая, 2020, 11:36

Знаменитые боксеры Майк Тайсон и Шеннон Бриггс хотят провести командный бой против братьев Кличко

Об этом сообщает the-sun.com.

"Я общался с Майком, и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды - Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко. Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге", - отметил 48-летний Бриггс.

53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шести поражений.