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Espreso.tvСпортИсторическое возвращение: Майк Тайсон может провести бой против братьев Кличко

Историческое возвращение: Майк Тайсон может провести бой против братьев Кличко

Знаменитые боксеры Майк Тайсон и Шеннон Бриггс хотят провести командный бой против братьев Кличко

Об этом сообщает the-sun.com.

"Я общался с Майком, и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды - Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко. Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге", - отметил 48-летний Бриггс.

53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шести поражений.

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