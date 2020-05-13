Авиакомпания отвергла обвинения в гибели знаменитого баскетболиста Брайанта

13 мая, 2020, 17:19

Американская вертолетная компания Island Express отвергла обвинения в гибели баскетболиста НБА Коби Брайанта

Об этом сообщает CNN.

В Island Express, отвергла любые нарушения со своей стороны. В компании заявили, что баскетболист и его дочь знали обо всех возможных обстоятельствах, опасности и добровольно шли на риск. Адвокат подчеркнул, что авиакомпания не может нести ответственность за "божье деяние", вызванное непредвиденными обстоятельствами.

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Судебный иск на компанию Island Express и погибшего пилота Ару Зобаяна был подан в феврале вдовой баскетболиста Ванессой Брайант, которая обвиняла ответчиков в халатности. Однако брат Зобаяна утверждал, что все жертвы в той или иной степени виноваты в случившемся.

Коби Брайант 26 января погиб в аварии частного вертолета в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джинна. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек.

Напомним, 26 января Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли в результате аварии вертолета в Калифорнии.

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