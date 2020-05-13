Арахамия предположил, что "антиколомойский" закон вступит в силу до конца недели

13 мая, 2020, 16:36

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности вступит в силу до конца недели, после чего через два-три недели Украине стоит ожидать получения первого транша от Международного валютного фонда

Об этом Арахамия сказал во время брифинга 13 мая, сообщает Еспресо.TV.

"Есть технические вопросы, еще с момента подписания президентом этого закона, то есть сегодня мы его проголосовали и, я надеюсь, сегодня или, возможно, завтра утром господин глава Верховной Рады его подпишет и он пойдет в Офис Президента. Я думаю, что до конца этой недели завершатся все бюрократические процедуры и закон вступит в силу. И после того две-три недели надо ждать максимально. Сегодня, насколько мне известно, будет общение с главой Фонда (МВФ - ред.) ", - отметил Арахамия.

Из-за действий внефракционного депутата Антона Полякова, который заблокировал подписание "антиколомойського" закона о банках может быть задержка.

Напомним, 13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла законопроект о банках.

Внефракционный депутат Антон Поляков заблокировал подписание "антиколомойського" закона о банках.

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