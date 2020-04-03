Я не переживал: легендарный капитан "Шахтера" Срна сдал тест на коронавирус

3 апреля, 2020, 14:03

Ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что сдал отрицательный тест на коронавирус

Видео с процедуры опубликовала в facebook Наталья Емченко.

"Утром провел тест на коронавирус, он отрицательный. Хороший такой опыт. Я не переживал, потому что у меня дисциплина на высоком уровне. А дисциплина - важнейшая тактика, чтобы победить коронавирус", - сказал Срна в прямом эфире в instagram "Шахтера".

37-летний хорват выступал за донецкий "Шахтер" в период с 2003-го по 2018 год. Защитник провел 494 матча, забил 45 голов и отдал 121 результативную передачу. Сейчас Дарио Срна работает ассистентом главного тренера "горняков" Луиша Каштру.