Зеленский: показатели заболеваемости COVID-19 позволяют рассматривать дальнейшее смягчение карантина
12 мая, 2020, 13:30
Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешние показатели по ситуации с коронавирусом позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине
Об этом говорилось на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба.
"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - сказал Зеленский.
На совещании обсудили возможные этапы смягчения ограничений в Украине, а также меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина.
Также сообщили, что в Украине уже работает 569 продуктовых рынков.
- По состоянию на 9:00 вторника, 12 мая, в Украине зафиксировано 16 023 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 425 - смертельные, 3373 пациенты выздоровели.
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