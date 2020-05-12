Зеленский: показатели заболеваемости COVID-19 позволяют рассматривать дальнейшее смягчение карантина

12 мая, 2020, 13:30

Об этом говорилось на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - сказал Зеленский.

На совещании обсудили возможные этапы смягчения ограничений в Украине, а также меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина.

Также сообщили, что в Украине уже работает 569 продуктовых рынков.