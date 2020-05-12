В Украине коронавирусом заболели 16023 человека, в сутки - 375 новых заражений
Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
В течение суток 11 мая было зафиксировано 375 новых случаев.
По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:
Винницкая область - 580 случаев;
Волынская область - 496 случаев;
Днепропетровская область - 748 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 525 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1133 случая;
Кировоградская область - 425 случаев;
г. Киев - 1930 случаев;
Киевская область - 1023 случая;
Львовская область - 825 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 653 случая;
Полтавская область - 248 случаев;
Ровенская область - 1028 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1021 случай;
Харьковская область - 623 случая;
Херсонская область - 162 случая;
Хмельницкая область - 182 случая;
Черновицкая область - 2396 случаев;
Черкасская область - 343 случая;
Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 года в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
Читайте также
-
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-