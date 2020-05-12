В Украине коронавирусом заболели 16023 человека, в сутки - 375 новых заражений

12 мая, 2020, 09:20

По состоянию на 9:00 вторника, 12 мая, в Украине зафиксировано 16 023 случая заражения коронавирусм COVID-19, из них 425 - смертельные, 3373 пациенты выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В течение суток 11 мая было зафиксировано 375 новых случаев.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

г. Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ровенская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 года в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.

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