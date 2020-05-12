Во Львове одно кафе нарушило правила и мы его закрыли, - Садовый об ослаблении карантина
Об этом Садовый рассказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.
"11 мая мы начали немного ослабление, дали возможность людям бывать в парках, скверах, позволили работу летних площадок. Думаю, настроение львовян значительно улучшится", - сказал мэр.
В то же время он отметил, что крупные магазины в городе еще закрыты, а решение о дальнейших шагах ослабления карантина будет приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации.
"Думаю, к пятнице финализируем свое решение, дуем на холодное, надо уметь держать баланс", - сказал он.
Говоря о работе кафе и ресторанов, Садовый уточнил, что пока разрешена работа летних площадок и террас, почти 10% учреждений уже открылись.
Городской голова Львова отметил, что при выявлении нарушений в работе кафе и ресторанов они просто будут закрываться.
"Вчера одна летняя площадка нарушила правила, и мы приняли решение их закрыть. Теперь они думают, как выходить из ситуации", - сказал Садовый.
Садовый убежден в необходимости увеличения количества тестируемых на COVID-19. С другой стороны, по его словам, в лаборатории нет возможности для проведения масштабного тестирования.
"Львов за сутки делает около 300 тестирований", - добавил Садовый.
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- 12 мая во Львовской области подтвердили 23-й летальный случай вызванный COVID-19.
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