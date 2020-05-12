12 мая, 2020, 13:57

Во Львове от коронавируса умер 80-летний мужчина, который имел тяжелое сопутствующие заболевание

Об этом сообщил в Telegram Львовский штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что умер 80-летний житель Львова, у которого также были тяжелые сопутствующие заболевания. Таким, образом это стал 23 летальный случай от коронавируса в области.

"Еще одна, 23 смерть от COVID-19. 80-летний мужчина, львовянин. Смерть вызвана осложнениями болезни и тяжелыми сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро во Львове и Львовской области было подтверждено 825 случаев инфицирования коронавирусом.

За 11 мая в Киеве обнаружили 59 новых случаев заболевания COVID-19, из них четырнадцатый медработников.

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