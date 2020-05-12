В Украину самолетом доставили тело погибшей в Нидерландах украинки
12 мая, 2020, 19:03
В Украину эвакуационным спецрейсом, которым из Нидерландов прибыли 177 граждан, доставили тело украинки, которую 10 мая нашли мертвой в порту Роттердама
Об этом сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Укринформ.
В Украину эвакуационным спецрейсом доставили тело украинки, которую 10 мая нашли мертвой в порту Роттердама в Нидерландах.
"Спецрейсом, которым в Украину вылетели 177 украинских моряков, было отправлено и тело погибшей 39-летней украинки", - сказал Карпук.
Согласно информации на сайте аэропорта "Борисполь", самолет из Амстердама прибыл в 14:50.
- Напомним, 10 мая в порту Роттердама нашли мертвой 39-летнюю гражданку Украины. Женщина была членом экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess.
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