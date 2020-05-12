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Espreso.tvОбществоВ Украину самолетом доставили тело погибшей в Нидерландах украинки

В Украину самолетом доставили тело погибшей в Нидерландах украинки


фото: Reuters
В Украину эвакуационным спецрейсом, которым из Нидерландов прибыли 177 граждан, доставили тело украинки, которую 10 мая нашли мертвой в порту Роттердама

Об этом сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Укринформ.

В Украину эвакуационным спецрейсом доставили тело украинки, которую 10 мая нашли мертвой в порту Роттердама в Нидерландах.

"Спецрейсом, которым в Украину вылетели 177 украинских моряков, было отправлено и тело погибшей 39-летней украинки", - сказал Карпук.

Согласно информации на сайте аэропорта "Борисполь", самолет из Амстердама прибыл в 14:50.

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